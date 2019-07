Ongelukkig basisdebuut voor recordaankoop Matthijs de Ligt, Juventus-verdediger scoort owngoal

Juventus 0-1 Inter (De Ligt Own Goal) Great corner from Sensi and flick on from Gagliardini pic.twitter.com/hBIja0ZB4n

Matthijs de Ligt heeft woensdag geen al te gelukkig debuut in de basis gemaakt bij Juventus. De Nederlandse verdediger scoorde na tien minuten in het vriendschappelijke duel met Inter op de International Champions Cup in het Chinese Nanjing een eigen doelpunt. Juventus won uiteindelijk de partij na strafschoppen (4-3).

De Ligt kreeg de bal in de tiende minuut bij een corner van Inter op zijn been en liet doelman Wojciech Szczesny zonder reactie. De verdediger werd halfweg naar de kant gehaald. Na de koffie maakte Cristiano Ronaldo gelijk in de 68ste minuut uit een vrije trap. In de penaltyreeks trok Juve vervolgens met 4-3 aan het langste eind.

CRISTIANO RONALDO GOALAZOOO

pic.twitter.com/QReKj0KYiB — (fan acc) (@TotalCristiano) July 24, 2019 Cristiano Ronaldo scoorde een vrije trap. Video: @TotalCristiano

De 19-jarige Nederlander ruilde deze zomer voor 85,5 miljoen euro Ajax voor Juventus. De Ligt had afgelopen zondag al zijn echte debuut gemaakt voor de Italiaanse grootmacht, als invaller in het duel met Tottenham Hotspur. Juve verloor die wedstrijd met 3-2.