Red Dragons oefenen tweemaal tegen Frankrijk ter voorbereiding op Olympisch kwalificatietoernooi

De Belgische volleymannen (FIVB 12) zullen vrijdag en zaterdag twee oefenwedstrijden tegen Frankrijk (FIVB 9) afwerken. Dat heeft de Belgische volleybond woensdag laten weten.

De twee oefenwedstrijden kaderen in de voorbereiding van de Red Dragons op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam van 9 tot en met 11 augustus. Daarin neemt België het achtereenvolgens op tegen de Verenigde Staten (FIVB 2), Nederland (FIVB 15) en Zuid-Korea (FIVB 24). De winnaar plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020.

Aan de Spelen mogen twaalf landen, inclusief gastland Japan, meedoen. De top 25 landen van de wereldranglijst (zonder nummer 11 Japan) doen verdeeld over zes poules mee voor zes tickets. De groepswinnaars gaan rechtstreeks naar de Olympische Spelen. De overige vijf tickets kunnen worden verdiend met continentale kwalificatietoernooien. De acht hoogstgeklasseerde landen van Europa zonder Olympisch ticket spelen een tweede voorronde waarin de winnaar alsnog naar Japan mag afreizen. Hetzelfde geldt voor de winnaars van de kwalificatietoernooien van Azië/Oceanië, Afrika, Noord- en Midden Amerika en Zuid-Amerika.

“Het is de bedoeling om na de wedstrijden tegen Frankrijk pas een definitieve selectie te maken”, zegt bondscoach Brecht Van Kerckhove. “Alle spelers die meegaan naar het olympisch kwalificatietoernooi moeten een maximale toegevoegde meerwaarde hebben.”

Bondscoach Van Kerckhove selecteerde de volgende spelers voor de oefenduels met Frankrijk:

Spelverdeler: Stijn D’Hulst en Matthias Valkiers

Diagonaal: Hendrik Tuerlinckx en Bram Van den Dries

Hoek: Seppe Baetens, Sam Deroo, Igor Grobelny, Tomas Rousseaux, Matthijs Verhanneman

Midden: Arno Van de Velde, Simon Van de Voorde, Pieter Verhees

Libero: Jelle Ribbens en Lowie Stuer.