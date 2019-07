Onoplettende wagen veroorzaakt botsing, motard vliegt de lucht

Twee brommers komen ten val na een botsing met een wagen in Brazilië. De chauffeur in kwestie verliet net de parking van een garage. Een eerste rij auto’s gaven de wagen ruimte en tijd om in te voegen, maar de onoplettende chauffeur wou zich naar het linker rijvak verplaatsen. Hij zag de beide brommers niet aankomen. De motards konden de wagen niet ontwijken en vlogen de lucht in. Gelukkig liep niemand ernstige verwondingen op.