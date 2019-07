Boris Johnson benoemt brein achter de Vote Leave-campagne tot adviseur

Boris Johnson, die woensdag aan het hoofd van de Britse regering komt, heeft als adviseur Dominic Cummings benoemd. Dat is de omstreden directeur van de officiële campagne voor de brexit ten tijde van het referendum in juni 2016. Dat is vernomen van een bron dichtbij het team van Johnson.

De methodes van het Vote Leave-kamp werden misleidend genoemd: ze zouden bedrieglijke slogans gebruikt hebben en met hun politieke propaganda op bepaalde beïnvloedbare doelgroepen gemikt hebben. Ook kreeg de Vote Leave-campagne een boete in juli 2018, omdat het toegelaten maximum voor uitgaven was overschreden en er in het geheim samengewerkt werd met een andere pro-brexit-campagne, iets wat verboden is door de Britse verkiezingsregels.