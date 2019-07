Eurostar en Thalys geblokkeerd in Halle, reizigers klagen over “extreme hitte”

Nabij Halle zijn woensdagvoormiddag een hogesnelheidstrein van Eurostar en een van Thalys geblokkeerd geraakt nadat de bovenleiding werd afgerukt. Dat werd vernomen bij beide spoorbedrijven.

Een treinstel van Eurostar had de bovenleiding afgerukt. Daarop moest de stroom worden afgesloten en zaten de passagiers geblokkeerd. De driehonderd reizigers aan boord van de Thalys zouden zo snel mogelijk worden overgebracht naar een ander treinstel, is even voor 13 uur te horen bij het bedrijf.

Its cool outside pic.twitter.com/3m2qh01oIg — Paul De Grauwe (@pdegrauwe) July 24, 2019

Ook de passagiers op de Eurostar moeten nog worden overgebracht naar een andere trein. Op de sociale media klagen verschillende passagiers, onder wie econoom Paul De Grauwe, over de oplopende temperatuur aan boord.

De volgende treinen op de hogesnelheidslijn lopen één tot twee uur vertraging op.