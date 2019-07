Sander Gille en Joran Vliegen rukken op naar kwartfinales in Gstaad

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich woensdag geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het ATP-toernooi in het Zwitserse Gstaad (gravel/524.340 euro).

De Limburgse tandem klopte in de eerste ronde de Spanjaarden Pablo Andujar-Alba en Gerard Granollers-Pujol in 3-6, 6-2 en 10-6 in de supertiebreak. De partij duurde 1 uur en 2 minuten. In de kwartfinales wachten de Filipijn Treat Huey en de Deen Frederik Nielsen.

Afgelopen weekend gingen Gille en Vliegen met de eindzege in het dubbelspel aan de haal in het Zweedse Båstad. Dat was voor het paar de eerste winst van een ATP-toernooi.