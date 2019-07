TIPS. Fruit voor de huid en een vleugje Saint-Tropez

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Fruit voor de huid



In het warme weer wil je absoluut voorkomen dat je make-up van je gezicht smelt. Met de nieuwe lijn fixing sprays van MAC zet je oogschaduw, fond de teint en blush helemaal vast en krijg je een verfrissend parfum erbij. De sprays bestaan met de subtiele geur van watermeloen, komkommer, ananas en witte thee. Prijs: 13 euro.

www.maccosmetics.be

Een vleugje Saint-Tropez

Het Braziliaanse merk Havaianas blaast de You Saint Tropez-collectie van vorig jaar nieuw leven in met twee nieuwe slipper-modellen. Het gaat om twee creaties met een bandje voor over de tenen met een gebloemd motief, ideaal om een sombere outfit een fleurige toets mee te geven. De klassieke varianten hebben kleurrijke streepjes. Kostprijs: 30 euro.

www.havaianas-store.com

Allemaal lichtjes

Vanaf dit weekend worden de gevels en tuinen van Mini-Europe in Brussel vijf vrijdagen op rij verlicht tijdens nocturnes. Verwacht je aan een spel van schaduw en licht en meer… Want om 23 uur ’s avonds is er vuurwerk aan de voet van Paleis 5 van Brussels Expo. Elke vrijdag van 26 juli tot en met 23 augustus. Standaard toegangsticket: vanaf 11,80 euro.

www.minieurope.com

Vakantieprint



Leuke vakantiekiekjes gemaakt, dan wil je ze misschien ook printen. Dat kan met de nieuwe LiPlay van Instax Mini, een camera en printer voor smartphonefoto’s. Bekijk op het scherm eerst de foto’s en selecteer welke je wil afdrukken. Je kunt de kiekjes naar believen personaliseren met zes filters en dertig kadertjes. Kostprijs: 169 euro.

https://instax.com/mini_liplay