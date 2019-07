Populair deze zomer: banden tegen zweterige billen

Als je in deze hitte wandelt, is het mogelijk dat de binnenkanten van je billen tegen elkaar wrijven. In combinatie met zweet kan de huid geïrriteerd raken. Om dat te voorkomen kopen veel dames tegenwoordig banden voor hun bovenbenen bij webwinkel Amazon...

Van crèmes die de branderige pijn van het schuren verzachten tot koersbroeken en preventief behandelen met talkpoeder om de wrijving van de billen helemaal te voorkomen: er bestaan verschillende trucjes om de huid niet te irriteren. Maar het kan nog eenvoudiger: bij webwinkel Amazon zien ze de verkoop van ‘billenbanden’ enorm stijgen.

Volgens lifestylewebsite Hello Giggles wordt er om de vijf minuten een setje van de zogenoemde Bandelettes (15 euro) verkocht. Dat maakt dat ze bestsellers zijn in de categorie ‘beenmode’ van de webwinkel. De nylon dijbanden zijn verkrijgbaar in twaalf verschillende kleuren en twee stijlen - effen of met kant. Je schuift er een rond elke dij en het lijntje silicone aan de binnenkant voorkomt dat ze naar beneden glijden opdat ze wrijvingen op de juiste plaats kunnen tegenhouden.

“Wat een zegen. De banden zien eruit als lingerie, niet als een functionele oplossing voor tegen elkaar wrijvende billen. Ze zitten ook niet te strak, maar blijven wel op hun plaats”, schrijft een van de 4.500 fans die een beoordeling neerpenden. “Ik heb ze al gedragen op warme, vochtige dagen en op trouwfeesten waar ik veel heb gedanst. Ik heb veel gezweet, maar irritaties op mijn billen bleven uit”, aldus nog een liefhebster. De billenbanden zijn niet nieuw. Het Amerikaanse modemerk Chromat pakt er in de nieuwste lente- en zomercollectie mee uit in verschillende kleuren.