LIVE TOUR. Zes Belgen mee in vlucht van de dag, Dylan Teuns enige Limburger

Alle niet-sprinters en niet-klimmers die nog iets van hun Tour willen maken, kiezen vandaag best de aanval. De rit naar Gap is er eentje voor de 'baroudeurs'.

Halfweg de rit ligt een helling van vierde categorie (2,3 km aan 6,2%), maar de Col de la Sentinelle wordt veel belangrijker. De top van deze egale klim van derde categorie (5,2 km aan 5,4%) ligt op 8,5 km van de streep. De ideale springplank voor een ultieme aanval.

De afdaling naar Gap is niet dezelfde als die waar Joseba Beloki in 2003 zijn carrière in rook zag opgaan. De eerste dalende kilometers zijn vrij technisch, nadien wordt het een bijtrapafdaling. Door de hitte wordt het wel oppassen voor stroken van gesmolten asfalt, maar het mag Jasper Stuyven, Oliver Naesen, Greg Van Avermaet, Jens Keukeleire enzovoort niet tegenhouden alles op alles te zetten. De slotkilometer loopt vals plat omhoog aan 1,5 procent, ideaal voor een sprintje op de macht.

Volg de etappe hier van start tot finish: