LAVA haalt al meer dan 20 jaar alleenstaanden uit hun isolement

Hasselt - Al meer dan 20 jaar wil de vereniging LAVA alleenstaanden uit hun isolement halen door verschillende activiteiten voor hen te organiseren. Zo is er elke zaterdag een praatcafé in Hasselt, maar ook maakt de vereniging geregeld wandelingen en fietstochten of organiseert ze voordrachten.

Heel wat mensen voelen zich op de een of andere manier alleen. Door een mislukte relatie, het verlies van een partner, contactproblemen… Sommige alleenstaanden kiezen bewust voor deze situatie, maar anderen lijden er erg onder en geraken in een isolement. Al meer dan 20 jaar wil de vereniging LAVA (Limburgse Activiteiten Voor Alleenstaanden) daar verandering in brengen. De leden organiseren zelf tal van activiteiten: van wandelingen en fietstochten, tot lezingen, fuiven, reizen en nog veel meer. Intussen blijft het ledenaantal groeien, met zelfs deelnemers van ver buiten de provincie. Alle activiteiten zijn vrijblijvend, met als centrale thema het opbouwen van vriendschappen.

Elke zaterdag is er een ‘praatcafé’ in het Theatercafé aan het Cultureel Centrum in Hasselt en elke zondagnamiddag is er een wandeling. Vanaf de lente zijn er ook fietstochten en andere uitstappen en in de herfst- en wintermaanden organiseert LAVA onder meer voordrachten en etentjes. Alle voorstellen van leden zijn welkom en kunnen opgenomen worden in het programmablad.

Info: Roger Pauwels, 0486/12.59.13, roger.pauwelsz@gmail.com