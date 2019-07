In de Waterstraat in Schaffen hebben dieven een aanhangwagen gestolen. In de Speelhofstraat is ingebroken in een auto. Ook in een huis in de Leigrachtstraat kwamen dieven over de vloer. Over de aard en de omvang van de buit is niets geweten. In de Pesthuizenstraat is ingebroken in het berghok van de Volkstuinen. (tb)