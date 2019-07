Heel wat bestuurders beleefden vrijdag de schrik van hun leven toen ze aan het rijden waren in het Amerikaanse Florida. Uit het niets begon het plots te regenen en stormen, gevolgd door een bliksemschicht. “Ik was in shock”, klinkt het bij de maker van het filmpje. “Zo’n gigantische bliksemschicht had ik nog nooit van zo dichtbij gezien.” Er raakte niemand gewond.