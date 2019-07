Ons lichaam werkt deze snikhete dagen keihard om af te koelen. Als extraatje plonzen we in het zwembad en eten we kilo’s ijs. Maar hoe zit dat met onze dieren? Het is belangrijk dat ook je geliefde huisgenoot het hoofd koel houdt. Tien huis-tuin-en-keukentips op een rijtje.