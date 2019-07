Naast de profclubs KRC Genk, STVV en Lommel SK telt Limburg ook een heleboel amateurclubs. Ook daar valt natuurlijk heel wat nieuws te rapen. In deze rubriek bundelen we de belangrijkste nieuwtjes uit het amateur- en provinciaal voetbal.

PATRO/SPORTING HASSELT: Francis Ngoy (22) maakte vorig weekend zijn eerste doelpunt voor Patro. Of hij dat ook in de komende competitie kan/mag doen voor paars-wit, is nog niet zeker. De Nederlands-Congolese ...