Caleb Ewan belandt na ritzege twee keer met kleren aan in zwembad, waarvan één keer ongewild

Niets dan blije gezichten in het kamp van Soudal Lotto. Zege nummer drie was een feit, ondanks een moeilijke sprint, maar Caleb Ewan klaarde de klus alsnog. Na een bloedhete dag op de fiets belandde de kleine Australiër tot twee keer toe met zijn kleren aan in het zwembad.

Eerst sprong hij met zijn koerskleren nog aan meteen in het zwembad toen hij aan het ploeghotel aankwam.

Wanneer je na 177 kilometer fietsen in de bloedhitte een etappe wint... ?? pic.twitter.com/JYeitPwxeI — NOS Wielrennen (@NOSwielrennen) 23 juli 2019

Na een interview voor Vive le Vélo werd hij vervolgens door zijn ploegmaats in het water gesmeten.

What other way to celebrate a victory at the #TDF2019 and to cool down from a hot day than a jump in the pool? ?? pic.twitter.com/0anNKak1tl — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 23 juli 2019