Slippende bestelwagen zorgt voor file op E313

Een bestelwagen slipte om een nog onbekende reden en kwam tegen de vangrails terecht. De takeldienst moest het voertuig opnieuw rechttrekken.

Tijdens de takeling bleven de twee linkse rijvakken afgesloten. Het ongeval zorgt voor file. Wie van Hasselt naar Gent moet, rijdt beter om via Brussel.

Update #E313 Ongeval in Antwerpen-Oost richting Antwerpen. Afrit 17 Borgerhout is versperd. Verkeer richting Centrum moet de R1 volgen richting Gent en afrit Berchem nemen. Van Hasselt naar Gent rij je best via Brussel.