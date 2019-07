Zweten tijdens de hittegolf: waarom de een sterker ruikt dan de ander

Het is - opnieuw - een week met tropische temperaturen. Dagen waarop je, bij de kleinste inspanning, het zweet uitbreekt. Dat is een natuurlijke reactie van ons lichaam. Toch lijkt het erop dat de uiterlijke kenmerken van zweten - nare luchtjes en natte plekken - steeds meer taboe worden. En daarmee ook een verdienmodel.

“Zweten wordt in onze maatschappij regelmatig als een probleem gezien, als vies en onverzorgd. In werkelijkheid is het een biologisch cadeautje”, begint Wouter van Marken Lichtenbelt, expert op het gebied ...