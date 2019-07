‘Temptation’-Rodanya houdt vader van haar kind geheim: “Maar Danicio kan het niet zijn”

Een week nadat ze aankondigde dat ze zwanger is, heeft Temptation island-deelneemster Rodanya Kelsey (21) in een persoonlijke video voor het eerst gesproken over de vader van haar kind. Die was bij de bekendmaking nog niet bekend. En dat blijft ook zo.

“De vader is momenteel niet meer in beeld”, zegt Rodanya. “Hij weet dat hij vader wordt, maar wil het niet. De eerste keer ging hij nog mee naar de dokter, maar daarna stapelden onze discussies niet op. Als je er niet voor je kind bent, dan ben je geen vader.”

Wel maakt Rodanya duidelijk dat het niet gaat over Danicio, de verleider met wie ze na Temptation island haar toenmalige vriend Morgan bedroog. “Hij kan de vader niet zijn, want dat is te lang geleden. Verder doe ik geen uitspraken over hem, tot hij duidelijkheid naar mij toe heeft gegeven.” Rodanya is nu veertien weken zwanger.