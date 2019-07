Israël voerde aanval uit op Syrische doelwitten, melden Syrische media

Israël heeft in het zuidwesten van Syrië verschillende doelwitten aangevallen. Dat zeggen Syrische staatsmedia woensdagochtend. Volgens het agentschap Sana werden onder andere legerposten in Tel al-Hara nabij Daraa getroffen.

Het is niet duidelijk of het ging om raketaanvallen of luchtbombardementen.

Er is sprake van materiële schade, maar voorlopig kwamen er geen officiële meldingen over slachtoffers binnen, al zouden die er volgens het in Londen gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten wel zijn.

Meer details over de aanvallen zijn niet bekend en ook Israël heeft nog niet op de berichten gereageerd.