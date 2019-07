Gambiaanse ex-president Jammeh beschuldigd van moord op Ghanese migranten

De Gambiaanse ex-president Yahya Jammeh zou in juli 2005 de opdracht hebben gegeven om een dertigtal migranten uit Ghana te executeren. Dat hebben twee voormalige leden van de presidentiële garde, die aan het bloedbad zouden hebben deelgenomen, verklaard tijdens een publieke hoorzitting voor de Commissie van Waarheid en Verzoening.

De slachtoffers maakten deel uit van een groep illegale migranten, onder wie 44 Ghanezen en verschillende mensen uit Nigeria, Senegal en Togo. Ze werden opgepakt op een strand in Gambia, van waaruit ze naar Europa wilden trekken.

“Yahya Jammeh heeft de executie bevolen” van de buitenlanders, die werden voorgesteld als “huurlingen” die de president van de macht wilden verdrijven, luidde het. Volgens een van de twee ex-leden van de presidentiële garde werden de dertig Ghanezen gescheiden van de rest van de groep en naar Kanilai, het dorp van de president, gebracht alvorens ze in Casamance, een regio in het zuiden van Senegal aan de grens met Gambia, werden terechtgesteld. Zijn verklaring strookt met de bevindingen van een onderzoek door onder andere Human Rights Watch.

De andere migranten werden eveneens gedood. Slechts één persoon kon ontsnappen door uit een rijdende wagen te springen en te voet te vluchten.

Oud-president Yahya Jammeh, die sinds januari 2017 in Equatoriaal-Guinea in ballingschap verblijft, heeft altijd zijn betrokkenheid bij de moorden ontkend. Maandag werd hij er door een Gambiaanse militair tijdens een andere hoorzitting voor de commissie nog van beschuldigd achter de moord op een correspondent van het Franse persagentschap AFP te zitten. Deyda Hydara, die zich geregeld kritisch uitliet over het regime van Jammeh, werd op 16 december 2004 in Banjul doodgeschoten.