Vincent Janssen verlaat Tottenham voor Mexicaans avontuur (en dus niet voor Anderlecht)

De Nederlander Vincent Janssen is de nieuwe aanvaller van de Mexicaanse eersteklasser Monterrey. De 25-jarige Janssen verlaat Tottenham, waar hij overbodig was. De spits werd de voorbije maanden ook geregeld in verband gebracht met een transfer naar Anderlecht, maar zover kwam het dus niet.

Tottenham Hotspur betaalde drie jaar geleden nog zo’n twintig miljoen euro om Janssen over te nemen van het Nederlandse AZ. Daar was hij met 27 treffers in zijn eerste seizoen meteen topschutter van de Eredivisie geworden. In Londen slaagde de Nederlander er echter nooit in zijn stempel te drukken. Hij kwam er in twee seizoenen (2016-2017 en 2018-2019) - met tussendoor een uitleenbeurt aan het Turkse Fenerbahçe - tot zes goals in 42 officiële duels. Het voorbije seizoen kwam hij slechts drie keer kort tussen de lijnen.

De zeventienvoudig Nederlands international komt terecht bij een absolute topclub in Mexico. Monterrey beëindigde de Mexicaanse competitie vorig seizoen als derde en won ook de Noord-Amerikaanse Champions League.