Transfervrije Benjamin Lambot trekt naar Cyprus

Verdediger Benjamin Lambot speelt komend seizoen voor het Cypriotische Nea Salamina Famagusta. Dat maakte de 32-jarige Brusselaar zelf bekend op Twitter. Lambot was transfervrij nadat zijn contract bij Cercle Brugge vorige maand afliep.

Het is voor Lambot zijn tweede buitenlands avontuur na een jaar bij het Azerbeidzjaanse Simurq Zaqatala (2014-2015). De voorbije vier seizoenen speelde hij 92 officiële duels voor Cercle Brugge. Hij hielp de Vereniging als aanvoerder aan de titel in de Proximus League en promotie naar 1A. Het voorbije seizoen in de Jupiler Pro League kwam hij - ondanks een scheur in de linkerhamstring die hem enkele maanden van het veld hield - tot 21 wedstrijden voor groen-zwart.

Lambot komt bij Famagusta terecht bij de nummer vijf van vorig seizoen in Cyprus.