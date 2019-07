Voorzitter van Argentijnse voetbalbond gestraft na steunbetuiging aan Messi

De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie Conmebol heeft dinsdag een sanctie opgelegd aan Claudio Tapia, de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond. Tapia nam de arbitrage tijdens de Copa América op de korrel, nadat eerder ook de Argentijnse vedette Lionel Messi dat had gedaan.

Tapia was interimvertegenwoordiger van de Conmebol in de raad van bestuur van de FIFA, maar dat postje wordt hem “per direct” afgenomen. Er werden alvast verkiezingen georganiseerd om zijn plaats in te nemen.

De straf komt er nadat Lionel Messi kritiek had geuit op het twijfelachtige optreden van de Ecuadoriaanse scheidsrechter Zambrano in de verloren halve finale woensdag tegen gastland Brazilië (2-0). De Argentijnen dienden na afloop ook een klacht in bij de Conmebol voor “groteske arbitragefouten”.

De Argentijnse voetbalbond (AFA) beschuldigde de Braziliaanse veiligheidsdienst van president Jair Bolsonaro ervan de communicatie met de videoscheidsrechter te hebben verstoord. Op die manier konden twee fases, die de Argentijnen een penalty hadden kunnen opleveren, niet correct beoordeeld worden. Messi meende ook om die reden te zijn uitgesloten in de troostfinale tegen Chili. Dat was nog maar de tweede rode kaart in de voetbalcarrière van de vijfvoudig Wereldvoetballer van het Jaar.