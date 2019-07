“Tijdswinst groter dan gedacht”

Vandaag slaat de Tour de brug tussen de Pont du Gard en Gap. Het glooiende landschap tussen beide plaatsen nodigt uit tot een lange vlucht op maat van baroudeurs. De vraag is echter: wie profiteert het meest van de windluwte achter de motoren, de vluchters of het controlerende peloton? Want dat renners tijdswinst boeken dankzij de talloze meerijdende cameramannen en fotografen is sinds kort onomstotelijk bewezen. Drijvende kracht achter dat onderzoek: de naar Kasterlee uitgeweken Hoeselaar Bert Blocken, hoogleraar bouwfysica en aerodynamica aan de KU Leuven en TU Eindhoven.