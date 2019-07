Wrevel in het peloton. De temperatuur ging in Nîmes tot boven de veertig graden en toch werden de renners lustig de weg op gestuurd. Op het heetste moment van de dag. Voor groene trui Peter Sagan is de maat vol: “Met deze temperaturen de bergen ingaan is zelfmoord.” De Slovaak wijst naar rennersvakbond CPA: “Waarom betaal ik hen als ze ons niet beschermen?”