Twee dagen scheiden ons nog van de openingsmatch in de Jupiler Pro League. Landskampioen en Supercupwinnaar KRC Genk mag vrijdag de dans openen tegen KV Kortrijk. Daar kunnen geen propere of vuile handen nog iets aan veranderen. Aan de samenstelling van de Jupiler Pro League zal niet meer worden getornd. Tot spijt van wie het benijdt, blijven KV Mechelen (slik) en Waasland-Beveren aan boord. Huisanalist Jacky Mathijssen steekt sinds afgelopen zaterdag zijn nek uit. De zestien eersteklassers worden door hem gewikt en gewogen. Dagelijks koppelen we één topclub aan twee of drie mindere goden. Anderlecht, Standard en Club Brugge kwamen al aan bod. Vandaag is het aan STVV, want dat is voor deze krant een topclub. KRC Genk sluit morgen de reeks af.