Braziliaan Joelinton trekt voor een recordbedrag naar Newcastle United

Hoffenheim heeft dinsdag de Braziliaanse aanvaller Joelinton “voor een recordbedrag” verkocht aan Premier League-club Newcastle United. Joelinton ondertekende bij de Magpies een contract tot medio 2022. Hoffenheim bevestigde dat het de grootste uitgaande transfer uit haar geschiedenis was. Met zijn transfer is dus meer gemoeid dan met de overgang van Roberto Firmino in 2015 voor 41 miljoen euro naar Liverpool trok.