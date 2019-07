Emilio Ferrera wint met Dudelange heenmatch in tweede voorronde van Europa League

Dudelange heeft dinsdagavond de heenwedstrijd in de tweede voorronde van de Europa League van het Macedonische Shkendija gewonnen. De Luxemburgse ploeg van coach Emilio Ferrera haalde het in Skopje met 1-2. De terugwedstrijd wordt op dinsdag 30 juli gespeeld.

Dudelange, met landgenoten Sabir Bougrine en Mohamed Bouchouari in de basis, kwam al vroeg op achterstand na een gelukte strafschop voor de thuisploeg. Na de pauze viel Antoine Bernier (ex-Anderlecht) in en zetten de troepen van Ferrera orde op zaken. Invaller Bettaieb (64.) hing de bordjes in evenwicht, Sinani (68.) zette Dudelange vanaf de penaltystip op voorsprong. Charles Morren, de ex-kapitein van Union, werd tien minuten voor tijd tussen de lijnen gebracht om de voorsprong te verdedigen. Doelman Ilias Moutha-Sebtaoui en verdediger Thibaut Lesquoy bleven op de bank.

De Luxemburgers werden vorige week uitgeschakeld in de eerste voorronde van de Champions League door het Maltese Valletta, maar werden opgevist in de kwalificaties van de Europa League.