De gemiddelde prijs van een huis in Limburg is op een jaar tijd met 1,2 procent of 2.840 euro gestegen, tot net geen 240.000 euro. De prijs van een appartement bleef status quo (197.000 euro).

260.145 euro. Zoveel betaalde u in het tweede trimester van dit jaar voor een gemiddeld woonhuis in België. Dat is 3,7 procent of 10.000 euro meer dan een jaar geleden. Ook voor een appartement betaalt ...