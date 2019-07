Caleb Ewan bezorgt Soudal-Lotto derde ritzege na meesterlijke spurt, exit Jakob Fuglsang na valpartij

De Australiër Caleb Ewan spurtte in Nîmes naar zijn tweede ritzege in zijn debuuttour, het was de derde ritwinst voor Soudal-Lotto. De opgave van Jakob Fuglsang, het nummer negen uit het algemeen klassement, was naast de onvermijdelijke massaspurt het belangrijkste wapenfeit van de dag.

Onder een loden hitte werd het peloton vanmiddag op gang geschoten vanuit het centrum van Nîmes. De aankomst lag honderdtachtig kilometer verder in dezelfde stad. Honderdtachtig overwegend vlakke kilometers doorheen de Cevennes maar de loden hitte zorgde ervoor dat het toch geen gezondheidswandeling werd. Het kwik flirtte met de 35 graden wat van de tocht een heuse beproeving maakte. Veel eten en drinken en er toch voor zorgen dat de maag alles kon verwerken, dat was de boodschap.

hooguit twee minuten. Het peloton werd gemend door de usual suspects: Monfort (Lotto-Soudal) voor Caleb Ewan en Tony Martin (Jumbo-Visma) voor Dylan Groenewegen. Deceuninck - Quick Step van gele trui Julian Alaphilippe én spurter Elia Viviani hield zich voor een keer afzijdig, vermoedelijk omdat ze de voorbije dagen genoeg werk hadden moeten leveren in dienst van de gele trui.

Ook de wind was niet van de partij zodat we een vrij saaie etappe te zien kregen. Enkel een valpartij van Geraint Thomas zorgde even voor opwinding maar het rugnummer één kwam met de schrik vrij en werd door Ineos-ploegmaat Dylan van Baarle in een mum van tijd terug tot in het peloton gebracht.

Minder goed verging het de Deen Jakob Fuglsang. De 34-jarige kopman van Astana kwam op iets minder dan dertig kilometer van de finish opnieuw ten val - hij viel al serieus in de openingsetappe in Brussel - en gaf er deze keer de brui aan. Waarmee het nummer negen uit het algemeen klassement definitief uit de Tour verdween. Pijnlijke exit voor de winnaar van onder anderen Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné.

Het vijftal vooraan schroefde in de slotfase nog even het tempo op maar ook zij bezweken onder het rekenwerk van het peloton. Op twee kilometer van de finish waren ook zij eraan voor de moeite. Deceuninck-Quick Step, Soudal-Lotto en Jumbo-Visma begonnen al iets eerder hun onderlinge strijd om de beste positie in de leadout. Een technische finale en het hoge tempo zorgde voor een lang uitgerokken peloton in de laatste kilometers. Deceuninck - Quick Step leek de bovenhand te hebben maar Caleb Ewan reed veruit de snelste sprint en won met aardig verschil.

Rituitslag:

1. Caleb Ewan (Aus)

2. Elia Viviani (Ita)

3. Dylan Groenewegen (Ned)

4. Peter Sagan (Svk)

5. Niccolo Bonifazio (Ita)

6. Michael Matthews (Aus)

7. Matteo Trentin (Ita)

8. Jasper STUYVEN

9. Alexander Kristoff (Noo)

10. Andrea Pasqualon (Ita)

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’35”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’47”

4. Thibaut Pinot (Fra) op 2’12”

5. Egan Bernal (Col) op 2’02”

6. Emanuel Buchmann (Dui) op 2’14”

7. Mikel Landa (Spa) op 4’54”

8. Alejandro Valverde (Spa) op 5’

9. Rigoberto Uran (Col) op 5’33”

10. Richie Porte (Aus) op 6’30”