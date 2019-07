Belgische handballers kennen hun tegenstanders op weg naar WK 2021

Dinsdag werd op het hoofdkwartier van de Europese Handbalfederatie (EHF) in Wenen geloot voor de barragewedstrijden betreffende het behoud in de kwalificatierondes in aanloop van het EK 2022 en voor de kwalificatierondes in aanloop van het WK 2021. In tegenstelling tot eerdere lotingen was het lot de Red Wolves eerder gunstig gezind.

In de EK-barragewedstrijd neemt België het op tegen Cyprus. Met oog op het WK zit België in een groep van drie samen met Estland en Turkije. Alleen de winnaar gaat door naar de tweede kwalificatieronde.

De loting in de Oostenrijkse hoofdstad begon met de barragewedstrijd die de Belgen moeten spelen om het behoud te verzekeren in de kwalificatierondes in aanloop van het EK 2022. In pot 1 zaten Luxemburg, Cyprus en Georgië. België zat samen met Estland en Finland, de drie laagst gerangschikte landen uit de EK kwalificatieronde 2020, in pot 2.

België neemt het op tegen Cyprus. De Red Wolves spelen eerst thuis. Bij winst mogen de Belgen deelnemen aan de kwalificaties voor het EK 2022.

Loting kwalificatie EK 2022:

Georgië - Finland

Luxemburg - Estland

België - Cyprus

De winnaar plaatst zich voor het EK.

WK-kwalificatie

Nadien volgde de loting voor de voorronde van het wereldkampioenschap handbal dat in 2021 in Egypte zal doorgaan van 15 tot 31 januari. In de eerste kwalificatiefase neemt België het in groep 4 op tegen Turkije en Estland. Alleen de winnaar stoot door naar de tweede kwalificatieronde.

De landen hebben nu vier weken de tijd om te bepalen wat er zal gebeuren. Ofwel wordt er geopteerd voor heen- en terugwedstrijden ofwel wordt er geopteerd voor een driehoekstoernooi. Afhankelijk van die keuze kan nadien de datum van de barragewedstrijd voor het EK 2022 tegen Cyprus worden bepaald.

De exacte data zullen meegedeeld worden van zodra ze bekend zijn. De periode waarin de wedstrijden en/of het driehoekstoernooi gespeeld zullen worden zijn de internationale weken in oktober en januari.

Loting kwalificatie WK 2021:

Groep 1: Litouwen, Slovakije, Faerøer Eilanden, Luxemburg.

Groep 2: Israël, Griekenland, Finland, Cyprus.

Groep 3: Italië, Roemenië, Kosovo, Georgië.

Groep 4: Turkije, België, Estland.

De winnaars plaatsen zich voor de tweede kwalificatieronde van het WK.