Hitteplan voor warme dagen in rusthuizen

Beringen - Het is al een hele tijd erg warm. Daarom zijn de rusthuizen extra waakzaam en stellen ze een hitteplan in werking. In woonzorgcentrum Corsala gebeurde dat al enige tijd geleden, ze hebben de bewoners al een aantal dagen voor de periode met de grootste warmte een vochtreserve laten opbouwen.

En dat hitteplan draait vooral om één ding: extra vocht. Bewoners mogen zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de extreme temperaturen. Ze moeten vooral beschermd worden tegen dehydratatie. Dat wil zeggen dat extra drankrondes zijn voorzien, lichte kledij wordt aangeraden en er zijn geen buitenactiviteiten meer. Op het terras in de schaduw staan kleine badjes om pootje te baden. De koelkasten in de leefruimtes zitten vol met gekoelde dranken, ook extra sportdranken die mineralen en zouten bevatten. De keuken heeft extra watermeloenen aangeschaft en ook ijsjes ontbreken niet. De bewoners worden vooral gestimuleerd om naar de leefruimtes te komen waar er airco is en de gordijnen zijn zoveel mogelijk dicht. Het personeel is extra waakzaam om drankbekers te vullen en mensen te helpen bij het drinken. Ook 's nachts is er extra aandacht om mensen te laten drinken, want uitdroging is het grootste gevaar bij zo een hitte. De airco draait dan in de gangen op volle toeren en de deuren van de kamers blijven open.