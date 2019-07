Scouts krijgen zware opdrachten voor totemisatie

Engsbergen

Tessenderlo - Scouts uit Bolderberg moesten voor hun totemisatie een aantal opdrachten uitvoeren. De totemisatie is een ritueel binnen scouting waarbij een lid een eigen scoutingnaam krijgt.

Op dinsdagvoormiddag 23 juli kwamen een groepje van 7 scouts toevallig in Engsbergens langs. Ze waren al flink bewerkt met o.a. plakkende bloem en andere ingrediënten op hun hoofd en waren op zoek naar logistieke steun voor 40 opdrachten. Ze vroegen o.a. een tondeuze om iemand van de groep te scheren, tien lege verschillende bierflesjes, meisjeskledij om een lid te verkleden... en of ik het zou kunnen regelen dat er een artikel in Het Belang van Limburg zou verschijnen. Na anderhalf uur zijn ze te voet vertrokken en moesten een gevulde zware boot meesleuren van Engsbergen naar de kerk in Laakdal.