“Neem geen risico’s: blijf zoveel mogelijk binnen.” Die opmerkelijke oproep doet KMI-weerman David Dehenauw met de warmste dag ooit in ons land in het vooruitzicht. Het kwik kan donderdag lokaal tot 39 graden stijgen.

