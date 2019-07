Er is het opvallende blonde haar, maar de gelijkenis gaat verder: zo veel Trump zit er in Boris Johnson

Dinsdag wordt het resultaat van de voorzittersverkiezingen van de Tories bekendgemaakt. En dan gaat de natte droom van Boris Johnson (55) zo goed als zeker in vervulling: hij wordt Brits premier. Daarmee hebben we er nog een excentrieke wereldleider bij. Eentje met opvallende gelijkenissen met Donald Trump (73).

Gelijkenissen

New York Beiden zijn geboren in New York. Johnson had een dubbele nationaliteit tot hij de Amerikaanse belastingdienst achter zich aan kreeg. Vervolgens gaf hij “uit trouw” aan Groot-Brittannië ...