In het Braziliaanse Amazonewoud is een man van de Awastam gefilmd. Een deel van die stam leeft geïsoleerd en heeft al jarenlang geen contact met de buitenwereld. De Awastam is een van de meest bedreigde stammen ter wereld omwille van de bomenkap in het gebied. De man bestudeert zijn machete maar wanneer hij de cameraman in het vizier krijgt maakt hij zich snel uit de voeten.