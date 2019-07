Schapen en geiten in De Maten

Genk - De volgende weken zal een kudde schapen met tien geiten en een herder rondtrekken en instaan voor de begrazing van heidevlaktes, ruigtes en dijken in de Maten.

Naast maaibeheer is begrazing een oude beheertechniek om grassen en ruigtes onder controle te houden langs het fiets- en wandelpad, tussen vijvers en afsluitingen. Schapen en geiten zorgen ervoor dat plantjes in heidevlaktes meer ruimte en licht krijgen om te ontkiemen in het voorjaar. Zeldzame plantjes groeien dan op de heidebodems en duinen (zandzegge en buntgras, zonnedauw en moeraswolfsklauw, klokjesgentiaan en stekelbrem, naast dopheide en struikheide), insecten, zoals loopkevers en vlinders, spinnen en mieren, komen talrijk voor in deze omgeving, wat typische vogels aantrekt: blauwborst en piepers. Kortom, een boost aan biodiversiteit.

De kudde wordt begeleid door een herder met honden. Deze honden zijn speciaal getraind om een schaapskudde te begeleiden. Deze honden worden daarom uitzonderlijk toegelaten in het gebied. Geniet van de voorbijtrekkende kudde, en maak gerust tijd voor een praatje met de herder.