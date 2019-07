Op woensdag 31/7 speelt Patro, in het eigen gemeentelijk sportparkstadion, gastheer voor de oefenpartij RSC Anderlecht - Fortuna Dusseldorf. Aftrap 15 uur. Zo zullen paars-witte fans de kans krijgen om Vince The Prince Kompany aan het werk te zien. Eerder was Patro al kandidaat om het gastheer te spelen voor het oefenduel tussen STVV en de Griekse kampioen PAOK, maar dat duel werd door de politiediensten om veiligheidsredenen verboden.