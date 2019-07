LIVE TOUR. Geen Belgen mee in de vlucht van de dag

Een dag na de tweede rustdag krijgen de renners in de Tour de France in theorie een etappe om de spieren warm te draaien. 177 kilometer met start een aankomst in Nïmes. Helemaal plat is het in het departement van de Gard nooit, maar met slechts één helling van vierde categorie zijn alle ingrediënten aanwezig voor een zevende massasprint in de Tour. Op het eerste gezicht, want het zijn nog steeds de renners die de afloop van een rit bepalen.

De vraag is welke ploegen zullen rijden voor een massasprint. Bij Deceunink-Quick Step (Viviani) hebben ze de voorbije dagen al hard gewerkt voor het geel van Alaphilippe. Bij Jumbo-Visma (Groenewegen) idem dito voor Steven Kruijswijk en ze zijn Wout van Aert kwijt. Soudal-Lotto heeft zijn twee ritzeges al beet, Bora-Hansgrohe (Sagan) zit safe voor groen en heeft met Buchmann ook nog een klassementsman. Blijven over UAE (Kristoff), Sunweb (Matthews) en Bahrain-Merida (Colbrelli), maar als zij de topsprinters meenemen, zijn ze ook negen op de tien keer geklopt.

De kans dat een vlucht voorop blijft, is dus vrij groot. Een gouden kans voor onze landgenoten Jasper Stuyven, Oliver Naesen en Greg Van Avermaet. Volg de etappe hier live