Nike wil dat je je sneakers in brand steekt

Nike heeft in samenwerking met de Netflix-serie ‘Stranger things’ een sneaker uitgebracht waarin allemaal geheimen verborgen zitten. Om die te weten te komen, heb je onder andere vuur nodig.

Al voor de derde keer brengt Nike een collectie sneakers uit die in het teken staat van ‘Stranger things’. Terwijl het de vorige keren nog om relatief gewone exemplaren van de modellen Tailwind, Cortez en Blazer ging, pakt de sportgigant nu uit met iets bijzonders: een sneaker die je in brand moet steken.

Natuurlijk is het wel niet de bedoeling dat je die helemaal in de fik steekt. Wel moet je de Tailwind met een aansteker hier en daar stukjes stof wegbranden zodat tevoorschijn kan komen wat eronder staat. Voorts zijn op de sneaker ook allerlei verwijzingen terug te vinden naar de geheime Russische basis uit het derde seizoen van de reeks.

De fans van ‘Stranger things’ die zo’n paartje te pakken willen krijgen, zijn er wel aan voor de moeite. Het ging om een limited edition die enkel verkrijgbaar was bij de sneakerketen Bait in de VS en dan nog alleen in het filiaal in San Diego.