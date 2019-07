Voedselagentschap geeft tips om op gezonde manier te barbecueën: “Ontdooi niet in de zon”

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) komt dinsdag met een reeks tips in verband met voedselbereiding tijdens de hittegolf. Want overal te lande worden dezer dagen de barbecuestellen buiten gehaald om voedsel in open lucht te bereiden. Dat vergt echter bepaalde maatregelen om ziektes te voorkomen.