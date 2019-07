Shirtpresentatie Turkse club gaat viraal: al meer dan tien miljoen keer bekeken

Supporters van de Turkse subtopper Trabzonspor vinden hem fantastisch: het nieuwe uitshirt van de club. De bijzondere video waarin het shirt werd gepresenteerd ging viraal. Meer dan 10,5 miljoen keken naar het twee minuten durende filmpje.

Naar verluidt heeft de presentatie al geleid tot een verkooprecord van de nieuwe truitjes. De voormalige club van onder meer Jean-Marie Pfaff en Georges Leekens kon op social media op veel lof rekenen van fans over de hele wereld.

This is the most beautiful thing we've seen, @Trabzonspor ????



This is FOOTBALL ??? https://t.co/Gu4c6VqYjS — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) July 22, 2019