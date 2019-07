Eden Hazard over wat hij nodig heeft om te schitteren bij Real Madrid: “Anders speel ik slecht en beland ik op de bank”

Real Madrid speelt vannacht zijn tweede oefenwedstrijd van de zomer, tegen Arsenal. Een nieuwe kans voor Eden Hazard om zijn kunstjes te tonen. Op de website van De Koninklijke sprak de Rode Duivel zijn ambitie uit voor het komende seizoen.

“Ik heb al een aantal mooie doelpunten gescoord in mijn carrière”, aldus Hazard. “Maar ik moet het mooiste doelpunt nog maken. Ik wil hier een goeie indruk nalaten op mijn ploegmaats, de trainer én de supporters. Ik ga proberen om mijn uiterste best te doen.”

In de 3-1-nederlaag tegen Bayern liet Hazard al even zien tot wat hij in staat is. “Ik speel met vrijheid”, zegt hij. “Dat is moeilijk in het voetbal want er zijn verdediger, middenvelders… Maar ik ben nu eenmaal zo’n speler. Als ik die vrijheid niet heb, dan speel ik slecht en beland ik op de bank. Ik heb graag de bal aan mijn voeten, om naar rechts te bewegen, en naar links, rond te lopen en op mijn gevoel te spelen. Ik denk niet: ik moet dat doen, ik moet naar rechts spelen of naar links. Ik voetbal gewoon. Ik vraag de bal en beslis zelf wat ik ermee doe.”

Over zijn ambitie dit seizoen is Hazard heel duidelijk. “Als je de Champions League niet wint, zijn de supporters teleurgesteld en dus moet dat onze doelstelling zijn. Bij deze club moet je winnen, winnen en nog eens winnen. Daarom ben ik hier. Om wedstrijden te spelen, doelpunten te scoren en op het einde van het seizoen trofeeën in de lucht te steken. Als je voor Real Madrid speelt, moet je elk seizoen dingen winnen.”

Intussen wordt de legende van de ‘Japanse Messi Takefusa Kubo nog wat groter door een nieuwe video waarop hij op training bij Real dolt met zijn ploegmaats: