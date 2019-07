Belg (47) verliest controle tijdens cursus paragliden en stort te pletter in Zwitserland

Een Belgische man van 47 is maandag om het leven gekomen tijdens het paragliden in Val d’Anniviers, een dwarsvallei in Zwitserland. Dat bevestigt de politie.

In Val d’Anniviers, in het Zwitserse kanton Wallis, crashte maandagavond een 47-jarige man met zijn paraglider. De man, die deelnam aan een parapentecursus, raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. “Hij gebruikte de paraglider in de regio Diablons, op een hoogte van ongeveer 3.000 meter boven de zeespiegel’, zegt de plaatselijke politie. “De man verloor om een nog onbekende reden de controle over de paraglider”.

Een medische helikopter kwam na de crash onmiddellijk ter plaatse maar de hulpverleners konden enkel het overlijden van de man vaststellen. Het parket heeft een onderzoek geopend.