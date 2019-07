Twee uur aanschuiven richting kust na ongeval: “Blijf weg uit omgeving”

Op de E40 richting kust ter hoogte van Aalter is rond 10.50 uur een ongeval gebeurd met een mobilhome en een personenwagen. “Twee wegstroken zijn volledig versperd”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “We kunnen het niet genoeg benadrukken: blijf weg uit de omgeving.” Om 12.00 uur werd de weg opnieuw vrijgegeven.

“Het is al de hele ochtend druk op de E40 richting kust”, zegt Bruyninckx. “Veel mensen willen met dit warme weer naar zee en het is in die drukte dat er een ongeval gebeurde tussen een mobilhome en een personenwagen. Op dagen zoals vandaag hebben we de drie rijstroken echt nodig en momenteel is er maar eentje meer open.” In geen tijd stond er twaalf kilometer file. “Het is aanschuiven vanaf Sint-Denijs-Westrem en de wachttijd is inmiddels opgelopen tot bijna twee uur.”

Ruim 10km aanschuiven op de #E40 richting kust. In Aalter zijn een mobilhome en een auto gebotst. Er is nu maar 1 rijstrook vrij. Je schuift er anderhalf uur aan (in de hitte...). Vermijd de zone! pic.twitter.com/yZ2hGjLbld — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) July 23, 2019

Het Vlaams Verkeerscentrum vraagt met aandrang om de omgeving te vermijden. “Je verliest er bijna twee uur. In die verzengende hitte is dat zeer lastig. Blijf er gewoon weg.” Om 12.00 uur werd de weg opnieuw vrijgegeven.