Aan het daten? Let op voor ‘shelving’

In de wereld van het online daten wordt er tegenwoordig vaak een nieuwe term op onaanvaardbaar gedrag geplakt. De laatste nieuwe? ‘Shelving’. Ofwel: iemand online warmmaken voor een date, die er dan niet van komt wegens “te druk op het werk”.

Online daters die aan de praat geraken en ontdekken dat ze een klik hebben met die ander, zien een live afspraakje vaak als een volgende stap in de richting van een potentiële relatie. Maar als er ondanks vele pogingen geen datum wordt geprikt of als een gepland afspraakje niet doorgaat omdat het “te druk is op het werk”, zou het weleens kunnen dat een van beiden eigenlijk niet echt op date wil gaan... Dit gedrag heeft tegenwoordig een naam: ‘shelving’ - Engels voor op een rek liggen wachten. Hiermee wordt bedoeld dat iemand simpelweg met een smoesje aan de kant wordt geschoven. Eén keer, twee keer of meer.

Sociaal aanvaardbaar smoesje

Volgens relatiedeskundige Rika Ponnet van Duet Relatiebemiddeling, speelt dit probleem zich af bij elke vorm van online communicatie. “Het fenomeen komt terug bij het online daten, maar ook in vriendschappelijke contacten. Vaak wordt alles via sms geregeld en juist wegens die manier van communiceren, worden dingen soms snel weer afgezegd. Het is veel eenvoudiger om een leugentje (om bestwil) te versturen dan te zeggen”, klinkt het. Van jezelf niet lekker voelen tot moeten overwerken: volgens Ponnet maken we ons allemaal weleens schuldig aan een “sociaal aanvaardbare smoes” als we ergens geen zin in hebben en de ander niet willen kwetsen.

Het wordt een probleem als je vaak vertrouwt op van die smoesjes, want dan kunnen ze op uitstelgedrag wijzen. “Als we kijken naar de datingwereld, zijn er mensen die in paniek slaan zodra iets reëel wordt. Ze vragen zich dan af of ze überhaupt zin hebben in een afspraakje of om een relatie te beginnen. Je kunt dat excuus 1,2 of in extremis zelfs 3 keer proberen, daarna haken mensen af. Het vertrouwen dat je hebt in het woord van de ander, brokkelt af. Je wordt daarom niet per se achterdochtiger, wel voorzichtiger. Je stelt je minder snel open en dat is geen vruchtbare bomen voor het vlot leggen van nieuwe contacten.”

Hoe reageren als iemand aan ‘shelving’ doet?

"Het heeft geen zin om defensief te reageren. Zeg bijvoorbeeld niet: “Als je het niet ziet zitten, mag je me dat meteen vertellen.” Probeer wel in te pikken als de ander de date annuleert met een vermoedelijke smoes. Stel meteen een nieuwe datum voor - het kàn ook echt dat de man of vrouw een druk schema heeft. Het komt erop aan om het snel weer concreet te maken. Je kun het ook aanpakken met humor en een grapje maken over zijn baas, die in jouw ogen op een slavendrijver lijkt. Als daar een uitslaand manoeuvre rond wordt gedaan, is het geen slechte zaak om het idee van af te spreken los te laten. Benader de situatie ontspannen, maar als een date op een heel lange baan wordt geschoven, trek je beter conclusies."