Woningprijs laatste vijf jaar met bijna 12 procent gestegen in Limburg

Een huis in België kostte in het tweede trimester van dit jaar gemiddeld 260.145 euro. Dat is een een meerkost van ongeveer 10.000 euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de recentste Notarisbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). In Limburg kost een huis nog altijd het minst, hoewel de prijs in de laatste vijf jaar met bijna 12 procent gestegen is.