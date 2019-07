Britney Spears is opnieuw verliefd en iedereen mag het weten

Britney Spears (37) heeft haar vriend Sam Asghari (25) voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek. Ze bracht hem maandag mee naar de rode loper van de première van de nieuwe Quentin Tarantino-film ‘Once Upon A Time in Hollywood’.

Het zat Britney Spears de afgelopen maanden weer niet mee. Zo werd ze in april opnieuw opgenomen in een ziekenhuis omdat ze met mentale problemen te kampen had. Maar al die tijd kon ze wel rekenen op de steun van haar vriend Sam Asghari. De twee leerden elkaar kennen op de set van de videoclip voor ‘Slumber party’ in 2016 en zijn op nieuwjaarsdag 2017 officieel naar buiten gekomen als koppel.

Hoewel er heel wat paparazzifoto’s zijn van het koppel, is het nu pas voor het eerst dat ze een officieel evenement bijwoonden en ook samen op de rode loper te zien waren. De popster deelde op Instagram dan ook een foto van hun tweetjes tijdens die speciale gelegenheid. “Onze eerste première”, klonk het daarbij.

Britney Spears was eerder twee keer getrouwd: in 2004 met Jason Allen Alexander en van 2004 tot 2007 met Kevin Federline, met wie ze ook de zoontjes Sean en Jayden kreeg.