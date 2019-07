Queen heeft YouTube-record beet met ‘Bohemian rhapsody’

44 jaar oud is Bohemian rhapsody van Queen al, maar nu heeft de song een YouTube-record beet. Het iconische nummer uit 1975 heeft één miljard views op YouTube en is daarmee de oudste popsong die zoveel keer werd bekeken op het online videoplatform. Bohemian rhapsody stoot zo November rain van Guns N’ Roses van de troon, dat in 1991 uitkwam.