En plots staat de enige echte Donald Trump op je trouwfeest

De feeststemming zat goed tijdens het trouwfeest van het pasgetrouwde stel in Bedminster in New Jersey bij New York. Maar als kers op de taart kregen de bruid en de bruidegom, fervente Trumpfans, een verrassing. Plots staat de enige echte Donald Trump op hun trouwfeest om de geliefden te feliciteren. Familie, vrienden en vooral het pasgetrouwde stel zelf worden helemaal gek door zijn verschijning op de mooiste dag van hun leven.

De aanwezigen roepen enthousiast “USA, USA, USA”, om de liefde voor hun land en hun president stevig duidelijk te maken. Toch is de verschijning van de Amerikaanse president niet helemaal toevallig. Het feest werd gehouden in de Trump National Golf Club. De broer van de bruid had eerder op het terrein al agenten van de Amerikaanse geheime dienst gezien, hij had dus al een vermoeden dat Donald Trump misschien aanwezig zou kunnen zijn. Maar dat de president vervolgens ook echt op het feest verschijnt, had niemand verwacht.